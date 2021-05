Allenamento Milan, occhi sulla Juve: dirigenza al completo a Milanello

Proseguono gli allenamenti a Milanello in vista dell’impegno decisivo in programma domenica sera contro la Juventus

La squadra si è ritrovata a Milanello per colazione, prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento odierno. Presenti presso il centro sportivo anche Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frédéric Massara per seguire la sessione di allenamento.

La dirigenza comprende il momento delicato e l’importanza della gara contro la Juventus che assume i contorni di uno spareggio in ottica lotta Champions League.

