Nuovo allenatore Barcellona: Laporta tenta un ex giocatore di Guardiola

Un finale di stagione deludente per il Barcellona che potrebbe allora cambiare allenatore. Un ex centrocampista potrebbe sostituire Koeman

Rischia di saltare anche Koeman. Il Barcellona è da tempo fuori dalla Champions League e da qualche giorno, con la sconfitta in casa con il Celta Vigo, è fuori dai giochi anche in campionato. Se lo giocheranno Atletico Madrid e Real. E come il Real i blaugrana potrebbero decidere ora di cambiare allenatore.

Come riporta questa mattina la Gazzetta il presidente Laporta avrebbe già contattato un ex leader del Barcellona di Guardiola. Si tratta di Xavi, il problema? L’ex faro del centrocampo ha appena firmato un rinnovo di contratto con l’Al Sadd. Anche se c’è una clausola pro Barcellona che gli permetterebbe di liberarsi, Xavi ha paura di bruciarsi visto che la sua carriera da mister è appena iniziata. Ma a Barcellona lo vedono già come il salvatore della patria.