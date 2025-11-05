Allenatore Fiorentina, ci siamo! Ecco il favorito per la panchina dei viola, pronto a raccogliere l’eredita di Pioli! Le ultimissime

Allenatore Fiorentina, svolta in panchina: ecco il primo nome in pole per raccogliere l’eredità di Pioli. Tutti gli aggiornamenti

La Fiorentina è al lavoro per individuare il nuovo tecnico dopo la separazione da Stefano Pioli. In attesa di una scelta definitiva, sarà Daniele Galloppa a guidare la squadra nella sfida di Conference League contro il Mainz, ma l’intenzione della dirigenza è quella di avere già un allenatore stabile in panchina per la prossima gara di campionato contro il Genoa.

Tra i nomi valutati, quello di Paolo Vanoli sta assumendo sempre più rilevanza. L’ex allenatore del Torino è infatti considerato il profilo in pole position rispetto ad altre opzioni prese in esame, e la società viola sta intensificando i contatti per capire se ci siano le condizioni per chiudere rapidamente l’accordo.

Non è escluso che la decisione arrivi prima della sosta, con la possibilità concreta che Vanoli possa debuttare già domenica 9 novembre alle 15:00 contro il Genoa. La sua candidatura, già apprezzata anche dal club rossoblù prima della scelta di puntare su De Rossi, appare ora la più solida per raccogliere l’eredità di Pioli sulla panchina della Fiorentina. Lo riporta Di Marzio.

