Allenatore Genoa: oggi il Sassuolo con Murgita e Criscito, poi si lavorerà sul nuovo tecnico! Lui il preferito del Grifone per il posto lasciato da Vieira

Allenatore Genoa: oggi il Sassuolo con Murgita e Criscito, poi a lavoro per il sostituto di Vieira. Un ex Roma e Boca in pole

Serata importante per il Genoa, diviso tra campo e panchina. La squadra rossoblù scenderà in campo a Reggio Emilia contro il Sassuolo per cercare punti salvezza e abbandonare l’ultimo posto in classifica. In panchina, in attesa del nuovo tecnico, ci saranno Roberto Murgita e Domenico Criscito, chiamati a guidare il gruppo in una fase delicata.

Come riportato da Sky Sport, il club ligure lavora per chiudere con Daniele De Rossi, ex capitano della Roma e tecnico giallorosso fino alla scorsa stagione, ma legato al genoa anche dal passato in argentina, al Boca Juniors, storica gemellata del Grifone. Dopo la risoluzione del contratto con Patrick Vieira, avvenuta in settimana in seguito al ko interno contro la Cremonese, la dirigenza ha individuato in De Rossi il profilo ideale per rilanciare la squadra.

Accordo vicino con De Rossi

L’allenatore romano sarebbe pronto a firmare un contratto fino a giugno 2026, con rinnovo automatico in caso di salvezza. L’accordo potrebbe essere definito già nelle prossime ore, consentendo a De Rossi di sedersi in panchina nel prossimo turno di campionato.

Il Genoa cerca così una scossa immediata per cambiare rotta in una stagione fin qui complicata, puntando su un tecnico giovane ma dal carisma riconosciuto.