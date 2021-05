Allenatore Inter: ultimo tentativo per Inzaghi, i dettagli

L’Inter avrebbe effettuato un nuovo tentativo per Simone Inzaghi, che non avrebbe ancora firmato con la Lazio. Le novità

Dopo l’addio a Conte, l’Inter cerca un nuovo tecnico. Nel mirino del club nerazzurro sarebbe finito anche Inzaghi, che ieri ha incontrato Lotito per discutere del rinnovo. Nonostante le parti siano vicinissime, il tecnico non avrebbe ancora firmato e anzi, sarebbe stato oggetto di un nuovo tentativo di Marotta, come rivela Gianluca Di Marzio.

«Nuovo tentativo dell’Inter per Simone Inzaghi che non ha ancora firmato il rinnovo con la Lazio» scrive il giornalista ed esperto di mercato.