Allenatore Milan: Thiago Motta o Conte per il post Pioli? La scelta

La scelta per il futuro allenatore del Milan è una corsa a due tra Thiago Motta e Conte: la preferenza dei rossoneri

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro della panchina del Milan, con la dirigenza che è pronta a salutare Pioli a fine stagione e a iniziare un nuovo progetto tecnico.

Per la successione è testa a testa tra due nomi: da un lato Antonio Conte per provare a vincere subito, dall’altro Thiago Motta per provare a costruire nel tempo. Ad oggi la società è più orientata a puntare su questa seconda opzione.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24.COM