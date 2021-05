Allenatore Napoli, De Laurentiis prosegue i contatti: le ultime sui partenopei

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, prosegue i contatti con Luciano Spalletti che resta il primo della lista. Ci sono altri nomi

Nella prossima stagione l’allenatore del Napoli non sarà più Gennaro Gattuso: il tecnico saluterà al termine del campionato e De Laurentiis è già a lavoro per trovare un sostituto. Secondo la Gazzetta dello Sport il primo nome resta quello di Luciano Spalletti.

Nella lista del presidente del Napoli il nome dell’ex Roma e Inter resta in cima, ma attenzione perchè ci sono anche altri nomi che suscitano le fantasie partenopee: Ivan Juric è un profilo che piace e non poco al Napoli così come Simone Inzaghi, ma De Laurentiis non farebbe uno sgarbo all’amico Lotito. In corsa anche Galtier ma più sullo sfondo