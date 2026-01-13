Connect with us

Real Madrid

Allenatore Real Madrid, panchina affidata a Klopp? L’indiscrezione dopo l’addio di Xabi Alonso

23 minuti ago

Allenatore Real Madrid, scenario in evoluzione dopo la separazione con Xabi Alonso: Klopp emerge come uno dei candidati

La separazione tra Xabi Alonso e il Real Madrid ha fatto rumore, nonostante i toni distesi con cui è stata comunicata. Dopo settimane di indiscrezioni e domande sul futuro del tecnico basco, il club blanco ha confermato che l’addio è avvenuto in maniera concordata, senza strappi né decisioni unilaterali. Adesso è iniziato il toto allenatori.

Jürgen Klopp è un candidato per la panchina del Real Madrid, qualora il club decidesse di nominare un nuovo allenatore in estate. La notizia, già emersa l’11 dicembre, trova ora nuove conferme.

Nonostante il lungo contratto con il gruppo Red Bull e il forte legame con il progetto, Klopp sarebbe comunque molto attratto dall’idea di approdare al Real Madrid. Se il club spagnolo dovesse muoversi concretamente, il tecnico prenderebbe seriamente in considerazione la proposta. Lo riferisce Florian Plettenberg.

Il calcio del giorno

