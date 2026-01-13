Allenatore Real Madrid, panchina affidata a Klopp? L’indiscrezione dopo l’addio di Xabi Alonso

Allenatore Real Madrid, scenario in evoluzione dopo la separazione con Xabi Alonso: Klopp emerge come uno dei candidati

La separazione tra Xabi Alonso e il Real Madrid ha fatto rumore, nonostante i toni distesi con cui è stata comunicata. Dopo settimane di indiscrezioni e domande sul futuro del tecnico basco, il club blanco ha confermato che l’addio è avvenuto in maniera concordata, senza strappi né decisioni unilaterali. Adesso è iniziato il toto allenatori.

Jürgen Klopp è un candidato per la panchina del Real Madrid, qualora il club decidesse di nominare un nuovo allenatore in estate. La notizia, già emersa l’11 dicembre, trova ora nuove conferme.

Nonostante il lungo contratto con il gruppo Red Bull e il forte legame con il progetto, Klopp sarebbe comunque molto attratto dall’idea di approdare al Real Madrid. Se il club spagnolo dovesse muoversi concretamente, il tecnico prenderebbe seriamente in considerazione la proposta. Lo riferisce Florian Plettenberg.

🚨🧨 EXCLUSIVE DETAILS | Jürgen #Klopp is a candidate for the head coach position at Real Madrid, should the club decide to appoint a new manager in the summer. As revealed on 11 December and confirmed again.



⚠️ Understand despite Klopp’s long-term contract with Red Bull and… pic.twitter.com/Ot00h0nhpf — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 13, 2026

