Allenatore Sampdoria, domani incontro con Vieira: le ultime

Allenatore Sampdoria, potrebbe essere domani il giorno giusto per l’incontro tra Vieira e il presidente Ferrero: i dettagli

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, salirà domani a Milano per la riunione in Lega Calcio. All’ordine del giorno la discussione sullo “spacchettamento” dei diritti tv per la stagione 2021/22 di Serie A.

A Milano sarà presente anche Patrick Vieira con cui Ferrero avrebbe dovuto incontrarsi a pranzo la scorsa settimana, appuntamento saltato per l’indisponibilità di Riccardo Pecini. Come riporta Il Secolo XIX, Vieira sarà accompagnato dal suo agente Federico Pastorello, in ottimi rapporti con Ferrero, e spera di discutere i dettagli del progetto al termine della riunione in Lega Calcio.