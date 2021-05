Allenatore Sampdoria, Ferrero osserva due debuttanti: la situazione

Tra gli allenatori sotto la lente di ingrandimento anche Dionisi dell’Empoli e Zanetti del Venezia provenienti dalla Serie B: il punto

Tra gli allenatori che potrebbero essere passati al setaccio da Massimo Ferrero ci sono due nomi provenienti dalla Serie B: Alessio Dionisi dell’Empoli e Paolo Zanetti del Venezia. Rispetto ai cinque tecnici già sotto la lente d’ingrandimento della Sampdoria, con esperienza e passato in Serie A, i due sarebbero degli esordienti nel massimo campionato italiano.

A quanto riporta Il Secolo XIX, entrambi verranno nuovamente presi in considerazione dalla dirigenza doriana. Zanetti ha un contratto triennale in essere con la squadra lagunare, che punta alla sua permanenza. Dionisi ha ancora un anno di contratto, scadenza giugno 2022, ma per la Sampdoria sarebbe disposto a liberarsi