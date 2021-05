Allenatore Sampdoria, incontro con Italiano: le ultime

La Sampdoria è alla ricerca dell’erede di Claudio Ranieri, Vincenzo Italiano è tra i preferiti: le ultime

La casella dedicata all’allenatore è ancora priva di nome. La Sampdoria sta continuando i casting per valutare tutti i profili interessanti e ideali per la stagione 2020/21. Uno dei pallini di Massimo Ferrero è Vincenzo Italiano, che però ha tanti estimatori in Serie A.

A quanto riporta Il Secolo XIX, nella giornata di ieri la dirigenza blucerchiata si è vista a pranzo con l’agente di Italiano, l’avvocato Francesco Caliandro. Il tecnico dello Spezia, a breve, dovrebbe avere un incontro con l’amministratore delegato Nishant Tella, forse oggi stesso, per definire il suo futuro.