Allenatore Spezia: Thiago Motta in pole per sostituire Italiano. I dettagli

Thiago Motta sarebbe il candidato principale per sostituire Vincenzo Italiano sulla panchina dello Spezia. I dettagli

Thiago Motta è vicino a diventare il nuovo allenatore dello Spezia. Secondo quanto riporta Sky Sport, nelle ultime ore c’è stato un sorpasso a sorpresa fra i candidati e ora l’ex tecnico del Genoa sarebbe in pole.

Manca ancora l’ok definitivo per il suo arrivo, ma i primi contatti con la società ligure sono stati molto positivi. Rolando Maran, ed Eugenio Corini inseguono come alternative. L’ex centrocampista sarebbe stato scelto per la sua grande capacità di lavorare con i giovani.