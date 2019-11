Allerta meteo, ecco tutte le partite a rischio rinvio: gli aggiornamenti

L’allerta meteo non lascia scampo alla Liguria e al Piemonte. Gli ultimi aggiornamenti sui possibili rinvii delle partite

Il brutto tempo non sta lasciando scampo nelle regioni del Nord Italia, Liguria e Piemonte su tutto. La pioggia incessante che batte da giorni nei capoluoghi e non solo mette di fatto a rischio le partite da disputare.

Riguardo Sampdoria-Udinese, la gara rimane in bilico: la Protezione Civile ha deciso di prolungare l’allerta rossa fino alle 12 di domenica su Genova e fino alle 15 sul ponente anche se l’ottimismo sembra, per adesso, prevalere. Anche Torino-Inter non appare destinata al rinvio, ma l’allerta arancione rimane stabile sul Piemonte.