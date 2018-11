Il venditore di panini dell’Allianz Stadium è stato arrestato dai Carabinieri: nel tempo libero spacciava hashish e cocaina.

Ufficialmente si guadagnava da vivere vendendo panini davanti all’Allianz Stadium, l’impianto di gioco di proprietà della Juventus, in realtà l’uomo, un quarantunenne torinese, aveva una seconda vita e nel tempo libero spacciava hashish e cocaina. I Carabinieri lo hanno trovato la scorsa notte in possesso di 250 grammi di cocaina e hanno deciso di andare a fondo, effettuando una perquisizione nell’abitazione dell’uomo.

Così l’incredibile scoperta: Domenico Marco O. possedeva nel suo appartamento in città 650 grammi di cocaina, suddivisa e conservata in cinque buste termo sigillate, 500 grammi di marijuana, conservati in due buste termo sigillate, 3 bilancini di precisione, 3 termo sigillatrici, 25 chilogrammi di hashish, suddivisi in 17 blocchi di varia pesatura, e 31mila euro in contanti suddivisi in banconote di diverso taglio e 400 euro di banconote false. In tutto circa 27 chili di droga. Fatta la scoperta, le forze dell’ordine hanno provveduto a condurre in arresto il venditore di panini dell’Allianz Stadium. Ma non finisce qui: le indagini dovranno ora chiarire se l’uomo sia inserito in un’organizzazione dedita al traffico di stupefacenti e, in questo caso, che ruolo ha all’interno del gruppo.

