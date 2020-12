Altafini: «Inter, Milan e Juve. Ecco quale squadra è più dipendente dal proprio bomber»

Josè Altafini ha parlato al Corriere della sera, differenziando Juve, Milan ed Inter in base ai propri protagonisti, ovvero i goleador

RONALDO – «Klopp ha detto che Messi, Pelé e Diego sono i grandi di sempre? Sono d’accordo, ma bisogna anche dire che questo non toglie nulla all’ennesima impresa realizzata da Ronaldo, quella dei 750 gol — sottolinea José Altafini, che con Pelé ha vinto il Mondiale del 1958 — . Ha quasi 36 anni, ma il suo rendimento è costante ed elevato e non perde la potenza del tiro, che è la chiave per segnare tanto e bene. Il suo segreto è nella testa, nella ricerca del benessere: come dice il proverbio, ‘prenditi cura del tuo corpo, perché ci dovrai vivere tutta la vita’. Ammiro gli atleti che imparano questo, anche in età matura: Ronaldo invece è sempre stato così. Come Ibrahimovic, che a 39 trascina il Milan. Senza Ronaldo la Juve ha battuto solo la Dinamo all’andata, ha perso malamente con il Barcellona in casa e ha pareggiato con Crotone, Verona e appunto Benevento».

IBRA INDIPENDENTE- «Nel caso rossonero l’arrivo di Zlatan ha tolto pressione ai suoi compagni, che si sono liberati e rendono al meglio: in questo mi ricorda Riva al Mondiale 70. Nella Juve invece la dipendenza sembra maggiore: aspettano tutti che il gallo canti».

SULL’INTER DI LUKAKU- «Lui è molto abile, grazie a tecnica e fisico, non perde mai la palla e questo è un grande vantaggio per i compagni. È un faro». E i fari sono diversi dalle stelle».