L’ex calciatore Altafini ha espresso le proprie considerazioni sull’attaccante Gabigol: «Non è Pelé, ma è forte» – VIDEO

L’ex calciatore José Altafini ha espresso le proprie considerazioni su Gabigol, attaccante attualmente al Flamengo in prestito dall’Inter. Il brasiliano non ha riscosso fortuna in Serie A, ma in Brasile ha saputo farsi apprezzare dai nuovi tifosi.

«Non è Pelé ma è forte», ha dichiarato Altafini a margine della presentazione del Golden Foot 2019 a Montecarlo.