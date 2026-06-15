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Milan, accordo raggiunto con Ruben Amorim: pronto un contratto fino al 2028
Intesa totale tra il club rossonero e il tecnico portoghese Ruben Amorim: manca solo l’ufficialità
Secondo le ultime Milan news, il club ha ormai definito tutti i dettagli per l’arrivo di Rúben Amorim sulla panchina rossonera. Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, l’allenatore portoghese è pronto a legarsi al club con un accordo di lunga durata che testimonia la volontà della società di avviare un nuovo ciclo tecnico sotto la sua guida.
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L’intesa prevede la firma di un contratto valido fino al 2028, un segnale chiaro della fiducia che la dirigenza ripone nel progetto affidato all’ex tecnico lusitano. All’interno dell’accordo sarebbe stata inserita anche una clausola opzionale che consentirebbe di estendere il rapporto per un’ulteriore stagione, portando così la scadenza fino al 2029.
Come riferito da Matteo Moretto, restano da completare soltanto gli ultimi passaggi burocratici e amministrativi. Nelle prossime ore verrà ultimata tutta la documentazione necessaria per formalizzare l’operazione e arrivare all’annuncio ufficiale.
L’arrivo di Amorim rappresenterebbe una scelta importante per il futuro del Milan, che punta a costruire un progetto ambizioso e duraturo. Con l’accordo ormai definito, il tecnico portoghese è pronto a iniziare una nuova avventura in rossonero, in attesa della comunicazione definitiva del club.