Ancelotti, il Brasile lo difende dalle critiche di un ex allenatore. La posizione della Federazione è molto chiara. Il comunicato

Ancelotti è finito nel mirino di un ex allenatore brasiliano. E la Federazione ha deciso di prendere le sue difese respingendo le accuse.

La Federazione Brasiliana degli Allenatori di Calcio (FBTF) ha rilasciato una nota ufficiale martedì sera (4 novembre) per ripudiare le dichiarazioni dell’ex allenatore Oswaldo de Oliveira sugli allenatori stranieri, le quali hanno messo in imbarazzo il tecnico della nazionale brasiliana, Carlo Ancelotti. L’ente ha presentato le sue scuse al tecnico italiano.



Le dichiarazioni controverse di Oswaldo de Oliveira

In precedenza, martedì mattina, Oswaldo de Oliveira aveva partecipato al 2º Forum Brasiliano degli Allenatori di Calcio, presso la sede della CBF a Rio de Janeiro. L’ex allenatore aveva espresso il suo pensiero sugli allenatori stranieri nel calcio brasiliano, creando una situazione di forte disagio per Ancelotti, presente all’evento. «Spero che noi torniamo ad avere allenatori brasiliani che brillano, che dirigono i club e, quando, naturalmente, Ancelotti andrà via dopo essere campione l’anno prossimo, che torni un brasiliano», aveva detto Oswaldo de Oliveira dal palco, alla presenza del tecnico italiano.

La condanna della FBTF e le scuse ufficiali

In un comunicato, la FBTF ha classificato la posizione di Oswaldo de Oliveira come “inaccettabile” e ha preso le difese di Ancelotti, citando la lunga e fortunata carriera del tecnico italiano. «La FBTF considera inammissibile che un professionista che, nel corso della sua carriera, ha occupato spazi rilevanti nel panorama nazionale e internazionale, utilizzi la sua parola in modo sbilanciato e offensivo per squalificare colleghi di professione e propagare discorsi che mancano di rispetto allo sforzo collettivo di una categoria», ha scritto l’ente.

L’organizzazione ha inoltre espresso il suo profondo rammarico per l’episodio e ha rivolto le sue scuse al presidente della CBF, Samir Xaud, al tecnico Carlo Ancelotti e all’alta dirigenza della confederazione. Già in precedenza, il direttore della FBTF, Alfredo Sampaio, aveva condannato le dichiarazioni di Oswaldo de Oliveira definendo l’episodio un “oltraggio”. «So che questo gli arriverà e ci tengo che arrivi. Qui è il mio ripudio alla postura inadeguata che ha avuto in un evento così importante», aveva detto il dirigente.



Il messaggio della FBTF: «Il calcio non ha confini»

La nota completa della FBTF, datata Rio de Janeiro, 4 novembre 2025, riafferma la propria missione di rappresentare i professionisti che dignificano e costruiscono quotidianamente la storia del calcio brasiliano. La Federazione ha manifestato il suo più veemente ripudio per le dichiarazioni e la postura inaccettabile di Oswaldo de Oliveira, le quali hanno colpito la CBF e, soprattutto, Carlo Ancelotti. La FBTF ha ribadito che «Noi, allenatori di calcio, sappiamo che il calcio non ha frontiere. Il Tecnico Carlo Ancelotti è un professionista estremamente competente, con enormi conquiste e che merita tutto il rispetto della categoria degli allenatori». La Federazione ha concluso esprimendo profondo rammarico per l’accaduto, che ha macchiato lo spirito di unione e dialogo dell’evento, e ha ribadito ammirazione, rispetto e riconoscimento per il lavoro di tutti coloro che valorizzano il calcio.