Ancelotti durante la presentazione della squadra conferma di aver scelto Napoli per il progetto, la qualità della rosa e la passione dei tifosi

Grande festa nel ritiro del Napoli a Dimaro per la presentazione ufficiale della squadra. Uno dei protagonisti della serata è stato certamente il nuovo allenatore Carlo Ancelotti, che per l’occasione ha cantato insieme ai tifosi alcuni dei cori più caratteristici degli azzurri da “Sarò con te” passando da “I migliori anni” fino a “O’ surdat nammurat”. Il tecnico ha colto l’occasione anche per confermare i motivi per cui ha scelto gli azzurri accettando la proposta del presidente Aurelio De Laurentiis, che nelle scorse ore è stato nuovamente contestato da una frangia di supporter partenopei.

«Ringrazio i tifosi del Napoli per questa meravigliosa passione che ci fanno sentire ogni giorno al campo. I motivi per cui ho scelto Napoli sono 3: il progetto di questa società, è interessante e innovativo, la qualità dei giocatori e la passione di questa gente. Promessa? La squadra è competitiva, possiamo competere. Uniamo sogno e passione, possiamo farcela!», ha detto Ancelotti.