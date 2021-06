Ancelotti Inter, l’Inter lo aveva contattato: il motivo del rifiuto del tecnico

Retroscena dalla Spagna: prima di accasarsi al Real Madrid, Carlo Ancelotti avrebbe rifiutato l’offerta dell’Inter

Prima di concretizzare l’affare Simone Inzaghi, l’Inter avrebbe contattato Carlo Ancelotti per il dopo Antonio Conte. A rivelare il retroscena è stato il quotidiano spagnolo AS, che ha svelato i motivi del rifiuto da parte dell’allenatore al club nerazzurro.

Non il suo contratto all’Everton, bensì la sua fedeltà al Milan e a non voler tradire i colori rossoneri sedendosi sulla panchina dell’Inter: queste le motivazioni che hanno portato Ancelotti a dire no all’Inter.