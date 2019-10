Ancelotti: «La prestazione c’è stata, ecco cosa è mancato oggi»

Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida pareggiata contro la SPAL. Queste le sue parole

Non può essere felice Carlo Ancelotti per il pareggio maturato al Paolo Mazza di Ferrara contro la SPAL. Un 1-1 che lascia parecchio amaro in bocca agli azzurri, che non hanno sfruttato i pareggi di Inter e Juve. Queste le parole del tecnico.

PRESTAZIONE – «La prestazione c’è stata, non abbiamo mai perso la lucidità, dobbiamo continuare a giocare con grande intensità. Abbiamo avuto diverse occasioni soprattutto nel secondo tempo non possiamo rimproverarci nulla. Con gli spazi stretti è sempre difficile uscire con giocate di qualità. Potevamo sfruttare maggiormente i cross alti, anche con le due torri la partita è stata ben interpretata»