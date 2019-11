Ancelotti: «Vogliamo gli ottavi. Salisburgo top club» – VIDEO

Ancelotti, le parole del mister del Napoli alla vigilia del match di Champions tra gli azzurri e il Salisburgo

Il Napoli è chiamato alla vittoria questa sera nella gara del San Paolo contro il Salisburgo. Mister Ancelotti ha presentato il match in conferenza stampa.

«Il nostro gioco non cambierà rispetto all’andata, abbiamo sfruttato la velocità offensiva. Il Salisburgo è una squadra che ha lo stesso atteggiamento in qualsiasi campo con grande qualità offensiva. Una squadra che ha poca esperienza in Champions ma che a livello di gioco può stare tra le migliori d’Europa. Abbiamo una grande opportunità e merita il Napoli di essere agli ottavi di Champions League».