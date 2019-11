Andersen: «Alla Sampdoria ho imparato tanto da Giampaolo»

Joachim Andersen, passato in estate dalla Sampdoria al Lione, ha parlato della sua esperienza in Serie A: ecco le sue parole

Joachim Andersen, ex Sampdoria ora al Lione, ha parlato a L’Equipe. Ecco le sue parole: «Quando arrivi in un nuovo ambiente è difficile. Tutti vogliono vederci sempre al top, ma non è possibile».

«Ero andato in Italia per la tattica. C’è una struttura di gioco ben precisa in Serie A. Per il mio sviluppo da difensore è stato perfetto militare nella Sampdoria. Ho imparato molto da mister Marco Giampaolo».