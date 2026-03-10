Andrè al Milan, il centrocampista rompe il silenzio! Annuncio importante sul suo futuro in rossonero, cosa ha detto davvero

Andrè al Milan, il centrocampista del Corinthians ha fatto questo annuncio sul suo futuro. Cosa ha detto l’obiettivo rossonero

Negli ultimi giorni si è parlato intensamente del possibile trasferimento di André dal Corinthians al Milan. Inizialmente l’operazione sembrava ormai vicinissima alla sua naturale e positiva conclusione, ma l’affare ha subito un improvviso e brusco stop nelle ultime ore. A bloccare l’iter è stata la netta decisione del presidente del club sudamericano, che ha scelto di non dare il via libera definitivo alla chiusura della contrattazione.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Le cifre dell’offerta rossonera e il muro del club paulista

La scelta conservativa della dirigenza del Corinthians è stata fortemente influenzata dalle continue pressioni dell’allenatore e dal calore dei tifosi, tutti desiderosi di trattenere il proprio gioiello ancora per qualche tempo.

Eppure, la proposta messa sul tavolo dalla dirigenza meneghina era di assoluto spessore. Il Milan aveva infatti offerto 15 milioni di euro più 2 milioni legati ai bonus per acquisire il 70% del cartellino. Dal canto suo, lo stesso André si era detto persino pronto a rinunciare al restante 30% dei diritti economici a lui spettanti pur di facilitare il tanto desiderato passaggio nel calcio europeo.

Il futuro: le alternative e il virgolettato ufficiale

Al momento, la società rossonera non ha alcuna intenzione di rilanciare o di aumentare la propria proposta economica, mentre il Corinthians inizia a valutare con attenzione altri scenari. Il centrocampista potrebbe infatti essere proposto a prestigiose squadre portoghesi come Benfica e Porto, oppure a diversi club della ricca Premier League inglese, lasciando così aperta la porta a una futura e remunerativa cessione.

Intanto, in questo clima di forte incertezza, lo stesso giocatore ha deciso di esporsi pubblicamente, parlando in prima persona del suo eventuale e tanto chiacchierato approdo al Milan. Ecco le sue dichiarazioni:

“Sono molto calmo. La mia concentrazione è al 100% qui al Corinthians. Se andassi al Milan vivrei un sogno, ma anche qui lo sto vivendo. Giocare per il Corinthians è un sogno che ho avuto fin da bambino, ancora di più da professionista“.

Il ragazzo non ha affatto chiuso le porte al Diavolo, ma non esclude nemmeno una serena permanenza in patria. Seguiranno inevitabili aggiornamenti su questa intricata vicenda di mercato.