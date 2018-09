André Silva resta al Siviglia. Il ds: «Vogliamo riscattarlo»

L’attaccante del Milan, André Silva, può rimanere al Siviglia. Il ds del club andaluso ha parlato del futuro del portoghese

André Silva torna al Milan? Difficile. L’attaccante ha lasciato il club rossonero in estate per firmare con il Siviglia. Il giocatore portoghese, classe ’95, è andato via senza troppi rimpianti dopo i soli 2 gol realizzati nel nostro campionato ma con una incredibile voglia di rivalsa. L’attaccante si è presentato con una tripletta all’esordio e ha realizzato il gol vittoria nel match di Nations League tra Portogallo e Italia. Il giocatore ci ha messo pochissimo per ritrovarsi e cancellare la brutta stagione vissuta al Milan e ora spera di proseguire la sua esperienza al Siviglia.

Il club spagnolo è soddisfatto dell’affare realizzato e spera di chiudere molto presto l’accordo con il Milan per il riscatto dell’attaccante (previsto nell’accordo per il prestito con diritto di riscatto). Il direttore sportivo del Siviglia, Joaquin Caparros, ha ammesso la volontà di riscattare il giocatore attraverso il diritto di riscatto inserito nell’accordo con il Milan. Queste le sue parole a Estadio Deportivo: «André Silva? C’è un diritto di riscatto e speriamo di esercitarlo. Non importa la somma che dovremo pagare, il prezzo di un giocatore dipende dal suo rendimento».