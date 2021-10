Agnelli sulla Superlega: «Il calcio si regge su impalcature obsolete»

Andrea Agnelli ha parlato della Superlega e criticato la UEFA: «Impalcatura obsoleta»

Durante l’assemblea degli azionisti, Andrea Agnelli ha trattato anche il tema della Superlega, ecco le sue parole.

LE PAROLE – «Quella nascita è stata la constatazione di 12 società che le obsolete impalcature su cui si regge il calcio sta rifiutando il cambiamento per mantenere una classe politica che non rischia ma non compete. Solo attraverso il dialogo costruttivo si potrà arrivare ad una conclusione»