L’allenatore dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli, è intervenuto alla vigilia di Empoli-Roma: l’ex tecnico giallorosso è tornato anche sul derby in finale di Coppa Italia perso nel 2013

Meno di 24 ore a Empoli-Roma, gara valida per l’ottava giornata di Serie A. Una partita dal sapore particolare per l’allenatore azzurro Aurelio Andreazzoli, ex tecnico della Roma. Intervenuto alla vigilia della gara, l’allenatore massese ha dichiarato: «A Roma sono stato benissimo, la società mi ha dato la possibilità di fare importanti esperienze e mi ha trattato sempre con i guanti. Il derby perso in finale di Coppa Italia (il 26 maggio 2013, ndr)? Credo che se fossero stati solo demeriti miei sarei stato troppo importante e quindi irrinunciabile. Poi invece si è rinunciato alla mia presenza e ciò significa che i calciatori presenti in quella gara fossero più importanti di me».

Andreazzoli ha poi parlato della gara di domani: «L’Empoli vive un periodo felicissimo, è un gruppo di calciatori top. Non siamo in depressione perchè possiamo fare quello che abbiamo già fatto. Non possiamo accontentarci perchè ci servono punti salvezza e ancora ne abbiamo pochi». (Leggi le parole di Francesco Totti sul suo ex allenatore nel suo libro biografia).