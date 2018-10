Andreazzoli ritrova la Roma. Totti nel libro: «Fece bene, sbagliò alcune scelte in finale»

Empoli-Roma non sarà una sfida come le altre per Aurelio Andreazzoli, ex tecnico giallorosso. L’allenatore elogiato da Totti nel suo libro

La sfida tra Empoli e Roma sarà una sfida speciale per Aurelio Andreazzoli. L’allenatore ha guidato per qualche mese la Roma nel 2013, passando da collaboratore ad allenatore, ottenendo anche dei buoni risultati. Il tecnico è stato elogiato da Totti nel suo libro ma è stato anche pungolato per alcune scelte sbagliate in finale di Coppa Italia: «Mi chiama dopo l’incarico per parlarmi e mi dice che quella è la sua gran­de chance, che vuole giocarsela alla faccia anche della stampa che lo definisce un “traghetta­tore” e che gli devo dare una mano. Mi piace la sua determi­nazione, come ridisegna la squadra».

Prosegue Totti: «I risultati arrivano, la squadra funziona e risale dal 9° al 5° posto, vincendo anche la semifinale di ritorno della Cop­pa Italia, a S. Siro, con l’Inter. Nell’ambiente c’è sorpresa, An­dreazzoli sta guidando la barca senza farla schiantare sugli sco­gli, altro che “traghettatore”. Avesse vinto la finale sarebbe rimasto, alla fine è sempre un risultato a decidere tutto. E in quella partita sbagliò un paio di scelte, soprattutto rimettere dentro Destro per Osvaldo, che alla fine gli diede del laziale. Andreazzoli ci ringraziò e tor­nò a fare l’assistente. Ma è bello rivederlo in A con l’Empoli».