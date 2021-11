L’ex attaccante del Chelsea Anelka ha detto la sua sul PSG di Pochettino e sul modo di giocare della squadra francese

L’ex attaccante di Juventus e Chelsea, Anelka, ha espresso la sua opinione riguardo al modo di giocare del PSG di Pochettino. Parole dure del francese, che si esprime così, come riportato dal Mirror:

POCHETTINO – «Una squadra che ha Messi non può giocare in contropiede. Alla fine hai in squadra un sei volte Pallone d’Oro che fino ad ora non è stato poi così straordinario. Si chiede tanto a Mbappè e Neymar, ma è giusto sfruttare il potenziale di Leo.»