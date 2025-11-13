 Anguissa Napoli, brutte notizie per i tifosi partenopei: c'è lesione per il centrocampista, il comunicato ufficiale
Connect with us

Napoli News

Anguissa Napoli, brutte notizie per i tifosi partenopei: c’è lesione per il centrocampista, il comunicato ufficiale

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

anguissa

Anguissa Napoli, arriva il comunicato ufficiale: lesione per il centrocampista, brutte notizie per i tifosi partenopei

Brutte notizie per il Napoli: Frank Zambo Anguissa ha riportato una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Il centrocampista camerunese, reduce dal problema muscolare accusato in nazionale, si è sottoposto agli esami che hanno confermato l’entità dell’infortunio, come comunicato ufficialmente dal club azzurro.

Il momento resta delicato per la squadra di Antonio Conte, che dopo la perdita di De Bruyne deve fare i conti con un’altra assenza pesante in mezzo al campo. L’allenatore vede così ridursi ulteriormente le opzioni a centrocampo, proprio in una fase cruciale della stagione.

COMUNICATO – Frank Zambo Anguissa, infortunatosi in Nazionale, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra.

Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo.

LEGGI ANCHE – Probabili Formazioni Serie A 2025/2026, la guida alla 12ª Giornata

Related Topics:

Napoli News

Conte Napoli, il tecnico è a Torino in attesa di ritornare in terra partenopea. E spunta una ipotesi da tenere in considerazione

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 ore ago

on

13 Novembre 2025

By

Conte
Continue Reading

Napoli News

Conte Napoli, il tecnico assente all’allenamento odierno a Castel Volturno: ecco il motivo nella nota del club

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

23 ore ago

on

12 Novembre 2025

By

Conte
Continue Reading