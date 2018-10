L’ex giocatore di Milan e Genoa ha scritto un pessimo commento in un post di Instagram dei suoi ex compagni.

Si parla tanto di riformare il calcio italiano, ma forse per farlo andrebbero formati prima gli uomini. Luca Antonini, ex difensore di Genoa e Milan, si è reso protagonista su Instagram di un pessimo commento omofobo. L’ex giocatore ha commentato una foto del suo ex compagno Iago Falqué in compagnia di Armando Izzo, con le parole: «Che belli che siete. Sembrate due ricch**ni». L’aver corredato il commento con emoji che ridono di certo non rende divertente ciò che è stato scritto. Parole dette senza pensare che fanno tornare d’attualità la questione dell’omofobia all’interno del calcio. Perché ancora, nel 2018, vengono usati certi termini come scherno. Come fece Sarri verso Mancini (con il termine “finocchio” dopo un Napoli-Inter), o come le parole dette dall’ex presidente della FIGC Tavecchio (“omossessuali da tenere lontani”) e dall’ex attaccante Antonio Cassano (“Fr**i in azzurro? Spero di no”).