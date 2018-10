Conte al Real Madrid: manca ancora l’accordo e spunta il nome di Martinez

Futuro ancora tutto da decifrare in casa Real Madrid: Lopetegui ancora non è stato esonerato, mentre spunta un nome nuovo come suo successore

Sembrava ormai cosa fatta l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Real Madrid, ma dalla Spagna arrivano voci di una frenata. Tra l’altro anche l’esonero di Lopetegui, al momento, non è ancora stato annunciato: l’ex ct della Spagna, inoltre, ha diretto normalmente l’allenamento di oggi, anche se il suo destino pare segnato. Perez, infatti, cambierà sicuramente: i contatti con Conte vanno avanti, ma l’italiano vuole avere certezze sugli investimenti e garanzie per il futuro. Parallelamente proseguono le voci su una soluzione interna che porterebbe a Solari, ma nelle ultime ore si sta facendo strada il nome di Roberto Martinez, ct del Belgio, che però ha una clausola per liberarsi.