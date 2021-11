Conte Tottenham, è assalto a Vlahovic per il dopo Kane

Conte Tottenham, l’arrivo in panchina del tecnico leccese porta gli Spurs sulle tracce di Dusan Vlahovic, considerato il dopo Kane

Come riferito dalla stampa inglese, l’arrivo al Tottenham di Antonio Conte porta gli Spurs sulle tracce di diversi giocatori di Serie A. Tra questi, per rinforzare il reparto offensivo, c’è anche Dusan Vlahovic, considerato l’erede di Harry Kane, tra i possibili partenti in estate.

Il serbo potrebbe lasciare la Fiorentina già a gennaio e il club londinese è pronto ad anticipare le mosse della Juve e degli altri club interessati.