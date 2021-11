Sospensione Maresca: può tornare ad arbitrare a dicembre

Sospensione Maresca: l’arbitro, fermato dopo gli errori di Roma-Milan, potrebbe tornare in Serie A a dicembre ormai inoltrato

Come riferito dal Corriere dello Sport, sarà una lunga sospensione quella per Fabio Maresca, fermato dall’AIA dopo gli errori commessi in occasione di Roma-Milan di domenica scorsa.

L’arbitro potrebbe tornare a dirigere un match di Serie A a dicembre ormai inoltrato. Un turno di stop, la sosta per le Nazionali e una giornata in serie cadetta, infatti, sono ora in calendario nelle prossime settimane per il fischietto.