Arabia Saudita: Undertaker ospite della della Riyadh Cup - VIDEO

Arabia Saudita, il wrestler The Undertaker ospite della finale di Riyadh Season Cup tra l’Al-Nassr di CR7 e l’Al-Hilal, vinta da quest’ultimi

Finale di Riyadh Season Cup in Arabia Saudita tra l’Al-Nassr di CR7 e l’Al-Hilal dell’ex Lazio Milinkovic-Savic con un ospite speciale: The Undertaker. Il lottatore, molto popolare nel paese saudita (la WWE, compagnia di wrestling ha firmato un ricco contratto con il paese per organizzare uno show all’anno) è comparso in costume prima della finale per presentare il trofeo.

THE UNDERTAKER WILL BE PRESENTING THE RIYADH SEASON TROPHY AFTER THE GAME BETWEEN AL NASSR AND AL HILAL. pic.twitter.com/bCpLjscfYs — george (@StokeyyG2) February 8, 2024

La vittoria ha arriso alla squadra di Milinkovic-Savic, che ha trionfato sull’Al-Nassr 2-0: in gol il serbo e Al-Dawsari.