Gli arbitri della terza giornata di Serie B, 2018/2019. Ecco le designazioni arbitrali della prossima giornata

Sono stati resi noti gli arbitri della terza giornata di Serie BKT 2018/2019. La terza giornata è in programma sabato 15 settembre 2018 alle ore 15.00, ad eccezione naturalmente di anticipi e posticipi. Arbitri Serie B: ecco le designazioni. Ascoli–Lecce è stata affidata a Rapuano con Cangiano e Schirru assistenti e Marchetti quarto uomo. La gara tra Brescia e Pescara sarà arbitrata da Serra (Baccini-Capone assistenti, Gualtieri quarto uomo). Cittadella–Cosenza sarà diretta da Marini (gli assistenti saranno Bresmes-Muto, quarto uomo Donda). Cremonese–Spezia si disputerà alle ore 18 e sarà arbitrata dal signor Giua (assistenti Robilotta e Bercigli, Maggioni quarto uomo). Il posticipo domenica tra Foggia e Palermo, in programma alle ore 21, sarà diretto da Marinelli, il quale sarà coadiuvato da Cipressa e Pagnotta e dal quarto uomo Fourneau.

Il Monday night, in programma al Picchi di Livorno, che vedrà i padroni di casa sfidare il Crotone (la gara è in programma alle ore 21) sarà arbitrata da Piccinini (Capaldo e Dei Giudici assistenti, Meraviglia quarto uomo). Salernitana–Padova, che si disputerà domenica alle ore 15, verrà arbitrata da Di Paolo (Vecchi e Margani assistenti, Dionisi quarto uomo). Venezia–Benevento, anticipo del venerdì (fischio d’inizio ore 21), è stato affidato ad Aureliano (Sechi-Rossi M. gli assistenti, Lorenzin quarto uomo). Domenica alle 15 ci sarà spazio anche per Verona–Carpi: la sfida sarà diretta da Volpi con Lanotte e Rossi C. assistenti e Illuzzi quarto uomo.