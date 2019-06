Argentina, Lautaro Martinez in coppia con Messi: la soluzione di Scaloni

La Copa America va recuperata e Scaloni trova la soluzione: cambia il tandem d’attacco. In allenamento, si prova Messi con Lautaro Martinez. I dettagli

Lionel Scaloni rimette a nuovo l’Argentina. Dopo la brutta scontitta contro la Colombia, bisogna correre ai ripari e bisogna farlo in fretta. Ci aveva già pensato Hernan Crespo a lanciare l’allarme: «Messi e Aguero insieme non danno equilibrio, non aiutano». Detto, fatto.

Scaloni prepara la soluzione o, meglio, una vera e propria rivoluzione. Il ct dell’Albiceleste ha in mente quattro cambi (Milton Casco, Pereyra e De Paul) e prova Lautaro Martinez nel tandem d’attacco con Messi. L’attaccante dell’Inter potrebbe prendere il posto del Kun Aguero: a Milano si gongola.