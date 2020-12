Argentina, morto Sabella: commissario tecnico dell’Albiceleste per tre anni

L’Argentina è nuovamente in lutto: dopo Diego Armando Maradona è morto anche Alejandro Sabella, ex ct dell’Albiceleste

Nuovo lutto in Argentina a poche settimane dalla scomparsa di Diego Armando Maradona. Il popolo argentino piange la morte di Alejando Sabella, ex ct dell’Albiceleste per tre anni. L’allenatore è morto martedì 8 dicembre dopo essere stato per quasi due settimane in ospedale, dov’era stato ricoverato giovedì 26 novembre. Aveva seri problemi di salute, era malato di cuore e per questo già in passato era stato costretto al ricovero. Un virus intra-ospedaliero ha complicato il quadro e ha portato, purtroppo, al decesso.

Una lunga vita nel calcio, da calciatore prima e allenatore poi (con un passaggio rapido anche in Italia nel 2001 con il Parma di Tanzi), fino alla guida della nazionale argentina, allenata dal 1994 al 1998 come vice e poi dal 2011 al Mondiale 2014, quello del secondo posto con la sconfitta in finale contro la Germania.