Argentina, Scaloni: «Lautaro gioca? Decideremo all’ultimo momento»

Il CT dell’Argentina Scaloni ha parlato delle condizioni di Lautaro Martinez e della possibilità di vederlo in campo contro il Brasile

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole fra Brasile e Argentina, il CT Scaloni non ha nascosto la sua incertezza riguardo il possibile utilizzo di Lautaro Martinez dal 1′.

«La formazione è quasi definita, restano solo alcuni dubbi per chi non è al 100%. Lautaro Martinez sta bene. Non si è allenato nei primi due giorni, aspetteremo fino all’ultimo per decidere sul suo impiego».