Arrestato Giggs per presunta violenza domestica sulla fidanzata

Shock in Inghilterra, Ryan Giggs è stato arrestato per presunta violenza domestica ai danni della fidanzata. I dettagli

Un vero e proprio shock per tutta l’Inghilterra. Ryan Giggs è stato arrestato per presunta violenza domestica. Come riporta Il Sun l’ex fuoriclasse del Manchester Utd, ora c.t. della nazionale gallese, è stato rilasciato ieri pomeriggio ed è uscito a bordo di una Mercedes nera dal distretto di polizia di Pendleton, nord-ovest di Manchester, dopo essere stato interrogato per ore.

L’accusa: violenza sulla fidanzata Kate Greville, che poco dopo le 22 di domenica aveva chiamato le forze dell’ordine dalla casa situata a Worsley. La donna, conferma una nota della polizia, aveva alcuni lividi ma non ha avuto bisogno di cure mediche.