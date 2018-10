Arrivabene smentisce: «Non vado alla Juventus, resto in Ferrari»

Juventus: non sarà Maurizio Arrivabene il sostituto di Beppe Marotta come a. d. del club. Il team principal Ferrari smentisce la possibilità di un approdo in bianconero

Non sarà Maurizio Arrivabene il nuovo amministratore delegato della Juventus: l’attuale team principal della Ferrari in Formula 1 era stato da molti accreditato come possibile sostituto di Beppe Marotta, di fatto defenestrato dalla società bianconera la scorsa settimana. Poche ore fa però è stato lo stesso Arrivabene, impegnato nel week-end a Suzuka con la Ferrari per il gp del Giappone, a smentire ogni voce in tal senso: «Io sono alla Ferrari ed il mio futuro resterà alla Ferrari», ha detto il numero uno del team di Maranello incalzato dai giornalisti.

Il destino di Arrivabene continuerà comunque ad essere legato a doppio filo alla Juventus: il suo nome compare ancora nella lista dei candidati del consiglio di amministrazione bianconero, come già accaduto nel recente passato del resto. «Sono da anni orma nel cda della Juventus e già prima di assumere l’incarico in Ferrari avevo la delega del controllo e dei rischi in bianconero – ha confermato Arrivabene – . Mi fa piacere restare nel cda, sempre che la nomina venga accolta nella prossima assemblea dei soci, però il mio lavoro resta qui in Ferrari».