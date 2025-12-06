Assalto al fortino Villa Park: l’Arsenal capolista sfida la legge di Emery

Arsenal all’assalto di Villa Park: la capolista sfida l’incantesimo di Unai Emery, tutti gli aggiornamenti

L’Arsenal capolista affronta oggi la trasferta più insidiosa della Premier League. Alle 13.30, i Gunners di Mikel Arteta aprono la 15ª giornata al Villa Park, vero e proprio fortino dell’Aston Villa di Unai Emery. I numeri rendono l’idea della difficoltà dell’impresa: nel 2025, nessuno ha vinto in casa più dei Villans (20 successi in 25 match tra tutte le competizioni), facendo meglio persino di Manchester City e Barcellona.

È uno scontro diretto d’alta quota che può definire la stagione: l’Arsenal guida la classifica con 5 punti di vantaggio sul City e 6 proprio sul Villa. La squadra di Emery è autrice di una rimonta strepitosa dopo un avvio diffcile ed è reduce da 6 vittorie di fila in campionato. Curiosamente, l’ultima sconfitta casalinga in Premier dei Villans (escluso il ko estemporaneo col Palace ad agosto) risale proprio all’agosto 2024 contro l’Arsenal. Anche i Gunners sono in forma smagliante, imbattuti dal 31 agosto e reduci da una striscia impressionante di risultati utili tra campionato e coppe.

Tuttavia, Arteta arriva a Birmingham con una vera emergenza difensiva. Fuori la coppia centrale titolare Gabriel-Saliba e l’alternativa Mosquera, il tecnico basco deve reinventare il reparto. Le opzioni sono limitate: confermare Timber o spostare l’italiano Calafiori al centro della difesa. Restano in forte dubbio anche Declan Rice e Trossard, mentre Havertz è sicuramente out.

Situazione opposta per Unai Emery, che ha l’infermeria quasi vuota e dovrebbe recuperare tra i pali il campione del mondo Dibu Martinez. In attacco, fi ducia al ritrovato bomber Watkins (doppietta nell’ultimo turno) e a Morgan Rogers, con Malen arma preziosa pronta a subentrare. Sarà anche un derby tutto basco in panchina: Emery e Arteta, che provengono da due cittadine distanti solo 21 km, si sfidano per l’ottava volta, con l’allenatore del Villa attualmente in vantaggio per 3 a 2 negli scontri diretti. Una sfida nella sfida che promette scintille in un Villa Park infuocato.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

