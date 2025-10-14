Arsenal, l’infortunio di Odegaard mette alla prova la profondità della rosa di Arteta: l’analisi

Il leader che manca: senza Odegaard l’Arsenal deve dimostrare di essere davvero da titolo! I dettagli

L’Arsenal si trova ad affrontare una prova significativa sulla solidità e la profondità della sua rosa. L’infortunio del capitano Martin Odegaard, che lo terrà fuori per circa sei partite a causa di una lesione al legamento del ginocchio, rappresenta un duro colpo per le ambizioni di titolo dei Gunners. Odegaard è un giocatore formidabile e una forza creativa insostituibile quando è al suo meglio. The Mirror propone questa analisi.



L’Assenza di Odegaard:

L’assenza di Odegaard, che si protrarrà almeno fino alla pausa internazionale di novembre, è un problema serio che ha già colpito l’Arsenal la scorsa stagione, quando il norvegese fu fermato da un infortunio alla caviglia subito in nazionale. Al suo rientro, Odegaard faticò a ritrovare la sua forma migliore, mostrando sprazzi della sua brillantezza solo a intermittenza. Ciò aveva sollevato dubbi sul peso della fascia da capitano e sul perché fosse al di sotto dei suoi standard abituali, con la sua fiducia visibilmente scalfita.



Una preparazione estiva infranta dagli infortuni

La vera delusione di questo inizio di stagione è che Odegaard aveva avuto una pre-stagione brillante, era in perfetta forma, acuto e pronto a dare il massimo. I suoi compagni di squadra avevano notato un netto miglioramento nella sua fiducia e nelle sue prestazioni, facendolo sembrare tornato ai suoi livelli ottimali. Poi, la sfortuna: prima un infortunio alla spalla (subito contro il Leeds e poi riacutizzatosi contro il Nottingham Forest) e ora questa lesione al ginocchio contro il West Ham. Mikel Arteta è stato criticato in passato per aver affrettato il rientro di alcuni giocatori infortunati, ma l’ultimo infortunio di Odegaard sembra pura sfortuna, non legato a un rientro prematuro.



Le opzioni di Arteta

L’Arsenal ora deve valutare le sue opzioni. I sostituti più ovvi per il ruolo di numero 10 sono Eberechi Eze ed Ethan Nwaneri. Eze è stato acquistato per la sua capacità di giocare sia centralmente che sulla sinistra, portando una fisicità diversa rispetto a Odegaard. Ha mostrato sprazzi del suo potenziale e ha fatto bene contro il Newcastle, prima che l’ingresso di Odegaard cambiasse la partita a favore dell’Arsenal. Nwaneri è un giovane talento molto interessante, desiderato dal Borussia Dortmund la scorsa estate. L’Arsenal lo ha convinto a restare, ma ha bisogno di giocare. Se non dovesse avere opportunità nelle prossime sei partite, potrebbe mettere in discussione la sua scelta. L’Arsenal vuole coltivare e sviluppare questo talento speciale, e mantenerlo felice è una sfida per qualsiasi allenatore.



La profondità della rosa sotto esame

In alternativa, l’Arsenal potrebbe cambiare assetto tattico, schierando Martin Zubimendi come numero 6, con Declan Rice e Mikel Merino. Una formazione già provata in passato e criticata per essere percepita come negativa. Tuttavia, l’Arsenal ora ha opzioni serie, ed è per questo che la campagna acquisti estiva è stata così mirata. Attualmente in testa alla Premier League, le prossime settimane saranno un test importante. Un anno fa, la perdita di Odegaard per infortunio aveva scatenato il panico, e gli infortuni furono la storia della loro stagione. Oggi, la situazione è diversa: la profondità e il potenziale della rosa si realizzeranno solo se l’Arsenal sarà in cima alla classifica a fine stagione.

