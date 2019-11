Arsenal, Luis Enrique non sta pensando a un ritorno al calcio

Luis Enrique era stato accostato alla panchina dell’Arsenal per sostituire Emery, ma lo spagnolo non sta ancora pensando a tornare sui campi

Luis Enrique non è ancora pronto a tornare ad allenare dopo il terribile lutto che l’ha colpito in estate. Il suo nome era stato accostato all’Arsenal dato che l’attuale allenatore Emery è a rischio esonero.

Ma l’ex Roma e Barcellona non avrebbe ancora intenzione di rientrare sui campi da gioco, è quanto ha riportato il network statunitense ESPN, sottolineando come la perdita della figlia richieda ulteriore tempo per essere superata.