Arsenal, Barcellona e Manchester City seguono il ‘Lamine Yamal inglese’ Max Dowman, 15 anni: le contromosse dei Gunners e di Arteta

Arsenal, Manchester City e Barcellona a caccia di Max Dowman: a 15 anni è considerato una sorta di Lamine Yamal d’oltremanica

Max Dowman, nato nel 2009 a Chelmsford, è un trequartista inglese che sta emergendo come uno dei talenti più promettenti dell’Arsenal. Nonostante abbia solo 15 anni, ha già stabilito diversi record: è diventato il più giovane marcatore nella storia della UEFA Youth League a 14 anni, 8 mesi e 19 giorni, segnando contro l’Atalanta . Ha anche debuttato con l’Under-21 dell’Arsenal, diventando il più giovane a farlo . Il suo stile di gioco, caratterizzato da visione, tecnica e versatilità, gli ha valso il paragone con Kaká da parte del suo allenatore delle giovanili, Gus Oliveira . Attualmente, Dowman si allena regolarmente con la prima squadra e ha partecipato al ritiro invernale a Dubai.

Il talento di Dowman, considerato una sorta di Lamine Yamal inglese, non è passato inosservato ai grandi club europei. Come riportato da Footballtransfers il Barcellona, noto per la sua attenzione ai giovani talenti, ha espresso interesse per il giovane inglese, volendolo affiancare al proprio wonderkid. Anche il Manchester City, sempre alla ricerca di giovani promesse, ha monitorato i progressi di Dowman. Tuttavia, l’Arsenal è determinato a trattenere il giocatore, considerandolo una parte fondamentale del futuro del club e pianificando la sua integrazione graduale nella prima squadra sotto la guida di Mikel Arteta.