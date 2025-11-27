Arsenal, momento magico per i ragazzi di Arteta: la concorrenza sta consentendo di alzare il livello. E la vittoria contro il Bayern Monaco è la conferma

Arsenal, il club di Arteta sta vivendo sicuramente un momento magico. E le ultime prestazioni ne sono assolutamente la conferma

L’Arsenal di Mikel Arteta sta vivendo un momento magico, un fenomeno raro e fragile nel calcio moderno: una concorrenza sana che rinvigorisce l’intera squadra. Con sei punti di vantaggio in Premier League e cinque vittorie su cinque in Champions League, i Gunners hanno assemblato una delle rose più formidabili d’Europa, trovando un equilibrio invidiabile dove ogni giocatore vede ogni minuto in campo come un’opportunità preziosa.



La vittoria per 3-1 contro il Bayern Monaco ne è la prova lampante. I subentrati Noni Madueke e Gabriel Martinelli hanno entrambi segnato, con il primo gol propiziato da un altro sostituto, Riccardo Calafiori. Arteta ha elogiato la mentalità dei suoi giocatori: «Guardo i giocatori, entrano e possono cambiare la partita. È quello che serve a questo livello, siamo migliorati non solo nella qualità ma anche nella mentalità di chi entra. E questo fa una differenza enorme».

Dopo aver esitato nel fare cambi nelle ultime partite di Premier League, Arteta ora dispone di una panchina profonda e di qualità. Il ritorno di giocatori come Madueke e Martinelli offre opzioni offensive vitali. Anche in difesa, nonostante l’assenza di Gabriel, Jurrien Timber ha brillato, segnando il gol di apertura. Senza Gabriel e Odegaard, leader carismatici, Bukayo Saka e Declan Rice hanno preso in mano le redini, condividendo la fascia di capitano e guidando la squadra con prestazioni strumentali.

La forza dell’Arsenal risiede nella capacità di adattarsi e di mantenere alto il livello indipendentemente da chi gioca. Declan Rice attribuisce questo merito al lavoro quotidiano con Arteta e alla fiducia cieca nel suo metodo. La versatilità di giocatori come Cristhian Mosquera, che ha annullato Harry Kane, e il ritorno di Martin Odegaard dopo sette settimane, rafforzano ulteriormente la squadra.



Nonostante l’infortunio di Leandro Trossard, il juggernaut Arsenal non si ferma. Con giocatori come Madueke, Martinelli, Odegaard, Gyokeres e Jesus pronti a dare il loro contributo, la concorrenza per un posto da titolare è feroce, alzando costantemente l’asticella delle prestazioni. Arteta loda la reattività e la volontà dei suoi giocatori di adattarsi e vincere, sottolineando l’incredibile prova di Mikel Merino come centravanti. La strada è ancora lunga, ma l’Arsenal continua a superare ogni test, con Stamford Bridge come prossimo ostacolo da affrontare, per una sfida al Chelsea che potrà indirizzare la lotta per il titolo.