Arsenal
Arsenal, momento magico per i ragazzi di Arteta: la concorrenza sta consentendo di alzare il livello. E la vittoria contro il Bayern Monaco è la conferma
Arsenal, il club di Arteta sta vivendo sicuramente un momento magico. E le ultime prestazioni ne sono assolutamente la conferma
L’Arsenal di Mikel Arteta sta vivendo un momento magico, un fenomeno raro e fragile nel calcio moderno: una concorrenza sana che rinvigorisce l’intera squadra. Con sei punti di vantaggio in Premier League e cinque vittorie su cinque in Champions League, i Gunners hanno assemblato una delle rose più formidabili d’Europa, trovando un equilibrio invidiabile dove ogni giocatore vede ogni minuto in campo come un’opportunità preziosa.
La vittoria per 3-1 contro il Bayern Monaco ne è la prova lampante. I subentrati Noni Madueke e Gabriel Martinelli hanno entrambi segnato, con il primo gol propiziato da un altro sostituto, Riccardo Calafiori. Arteta ha elogiato la mentalità dei suoi giocatori: «Guardo i giocatori, entrano e possono cambiare la partita. È quello che serve a questo livello, siamo migliorati non solo nella qualità ma anche nella mentalità di chi entra. E questo fa una differenza enorme».
Dopo aver esitato nel fare cambi nelle ultime partite di Premier League, Arteta ora dispone di una panchina profonda e di qualità. Il ritorno di giocatori come Madueke e Martinelli offre opzioni offensive vitali. Anche in difesa, nonostante l’assenza di Gabriel, Jurrien Timber ha brillato, segnando il gol di apertura. Senza Gabriel e Odegaard, leader carismatici, Bukayo Saka e Declan Rice hanno preso in mano le redini, condividendo la fascia di capitano e guidando la squadra con prestazioni strumentali.
LEGGI ANCHE >>> Champions League 2025/2026: calendario, risultati, classifica
La forza dell’Arsenal risiede nella capacità di adattarsi e di mantenere alto il livello indipendentemente da chi gioca. Declan Rice attribuisce questo merito al lavoro quotidiano con Arteta e alla fiducia cieca nel suo metodo. La versatilità di giocatori come Cristhian Mosquera, che ha annullato Harry Kane, e il ritorno di Martin Odegaard dopo sette settimane, rafforzano ulteriormente la squadra.
Nonostante l’infortunio di Leandro Trossard, il juggernaut Arsenal non si ferma. Con giocatori come Madueke, Martinelli, Odegaard, Gyokeres e Jesus pronti a dare il loro contributo, la concorrenza per un posto da titolare è feroce, alzando costantemente l’asticella delle prestazioni. Arteta loda la reattività e la volontà dei suoi giocatori di adattarsi e vincere, sottolineando l’incredibile prova di Mikel Merino come centravanti. La strada è ancora lunga, ma l’Arsenal continua a superare ogni test, con Stamford Bridge come prossimo ostacolo da affrontare, per una sfida al Chelsea che potrà indirizzare la lotta per il titolo.
Infortunio Calafiori, Gattuso senza il suo difensore: ma c’è ottimismo sul suo recupero. Ecco quando sarà in campo con l’Arsenal
Arsenal, in arrivo l’ampliamento dell’Emirates Stadium: da 60 a 70mila posti