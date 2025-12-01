Arsenal, che settimana! Doppio derby e Bayern Monaco e nessuna sconfitta nonostante l’emergenza infortuni! Arteta soddisfatto della reazione

Arsenal, che settimana! Zero sconfitte tra Tottenham, Chelsea e Bayern Monaco nonostante l’emergenza infortuni. Arteta soddisfatto della reazione

L’Arsenal ha superato una settimana cruciale e difficile, affrontando Tottenham, Bayern Monaco e Chelsea in rapida successione, nonostante un’emergenza infortuni che ha colpito duramente la difesa.

L’allenatore Mikel Arteta, in conferenza stampa, ha sottolineato l’importanza di questi impegni, iniziati con la vittoria nel derby contro gli Spurs (4-1) e proseguiti con il successo in Champions League contro il Bayern (3-1).

Tuttavia, queste sfide hanno avuto un costo in termini di infortuni. Contro il Chelsea, per la prima volta dall’agosto 2001, l’Arsenal è sceso in campo senza la coppia di difensori centrali titolari William Saliba e Gabriel Magalhães. L’assenza di Saliba è stata improvvisa, mentre Gabriel è fuori da tempo. Arteta ha dovuto schierare l’inedita coppia formata da Cristhian Mosquera e Piero Hincapie. «È stato un vero problema», ha ammesso il tecnico, ricordando anche le assenze di giocatori chiave come Odegaard, Gyökeres, Havertz e Trossard.

I tempi di recupero per Saliba e Gabriel sono ancora incerti: Saliba dovrà sottoporsi a ulteriori esami, mentre per Gabriel ci vorranno ancora alcune settimane. Arteta ha sottolineato la necessità per la squadra di imparare a gestire questi contrattempi, elogiando la risposta positiva del gruppo. Odegaard e Gyökeres sono comunque riusciti a entrare a partita in corso contro il Chelsea.

Nonostante il pareggio contro i Blues, Arteta si è detto soddisfatto della settimana, definendola “molto positiva” data la difficoltà degli impegni. La prestazione contro il Chelsea è stata un’importante lezione per tutti e ha dato al tecnico la certezza che chiunque venga chiamato in causa sia all’altezza del compito. L’Arsenal si prepara ora ad affrontare Brentford e Aston Villa nei prossimi impegni di Premier League.