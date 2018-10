Wenger prevede il futuro: «Sostituzioni saranno decise dai sui social»

L’ex tecnico dell’Arsenal Arsene Wenger in un’intervista si è soffermato sul futuro del calcio e sul potere dei giocatori

Torna a parlare Arsene Wenger dopo l’addio all’Arsenal. Ventidue anni ai Gunners, tante gioie ma anche tante sofferenze e un addio reclamato sempre più a gran voce dai tifosi. Ma il tecnico alsaziano non ha alzato bandiera bianca ed è in cerca di una nuova panchina. Nel frattempo ha rilasciato qualche curiosa dichiarazione al giornale tedesco “Bild”: «Nei prossimi cinque anni le sostituzioni di una partita potrebbero essere decise sui social. Magari ci sarà una votazione nella pausa tra primo e secondo tempo per determinare quali giocatori verranno sostituiti e quali invece resteranno in campo per il secondo tempo. Il potere dei club potrà soltanto diminuire. Ecco perché i capi delle società dovranno essere più forti, per raccogliere la sfida contro le influenze esterne».

Wenger si sofferma poi sul nuovo potere dei calciatori, con un esempio che riguarda CR7 e la Juve: «Se CR7 lascia il Real per la Juventus, i suoi tifosi lo seguono in Italia. Il pubblico internazionale è più interessato ai giocatori che ai club. Questo dà molto potere ai giocatori. Neymar ha circa 170 milioni di followers. Lui da solo è più forte dell’intero campionato francese».