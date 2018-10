Marotta-Inter: il matrimonio non si farà. Spunta l’Arsenal

L’Inter ha incontrato Marotta ma l’ex Juve difficilmente firmerà con i nerazzurri. Attenzione all’ipotesi Arsenal

L’Inter, attraverso il suo prossimo presidente, Steven Zhang, avrebbe incontrato Beppe Marotta, ormai ex dirigente della Juventus. Secondo La Gazzetta dello Sport, nonostante l’Inter sia accreditata da molti come la società più vicina pronta a ingaggiare l’ex amministratore delegato bianconero, non chiuderà l’accordo: il matrimonio non è in programma e non si farà. Non trovano conferme le voci di un incontro tra i due, nep­pure di contatti fruttuosi per uno sbarco a Milano dell’ex dirigente della Juve. L’Inter ha una struttura orizzontale e non verticale e dovrebbe cambiare tanto per inserire una figura così di spicco, così ‘ingombrante’, così centrale all’interno della dirigenza.

Perché accada, dovrebbe cambiare ­ oltre agli uomini­ la filosofia che sta accompagnando Zhang nell’avventura milanese. L’Inter è strutturata in maniera tale da avere maggiore divisione dei compiti tra più uomini, ci sono il ds Ausilio, il Cfoo Gardini e l’amministratore delegato Antonello. C’è poi la questione stipendio con Marotta che ha uno stipendio importante, da top player nerazzurro, non in linea con i parametri di Suning. Resistono le ipotesi Milan, Napoli e Roma. Diverse opzioni anche all’estero, tra cui l’Arsenal: i Gunners, alla ricerca del sostituto di Gazidis, sarebbero pronti a mettere sul piatto un accordo da 3,5 milioni.