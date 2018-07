Asamoah: «Ho fatto la promessa di tornare in Nazionale»

Asamoah ha voglia di tornare a giocare già a settembre per la Nazionale Ghanese, e vuole essere pronto per la nuova stagione con la maglia dell’Inter.

Prime parole da giocatore dell’Inter per Kwadwo Asamoah, arrivato in nerazzurro in questa sessione di mercato dopo la fine del contratto che lo legava alla Juventus, dove ha trascorso sei stagioni in bianconero vincendo sei campionati italiani, tre supercoppe italiane e quattro Coppa Italia.

Il primo pensiero per il nuovo giocatore dell’Inter, Asamoah, è rivolto alla nazionale ghanese, nella quale ha giocato dal 2009 al 2014, dove vorrebbe tornare ad essere convocato sin dal prossimo settembre, per mantenere una promessa fatta «Ho fatto la promessa di tornare in Nazionale a settembre e mi sto attenendo a questa promessa. Spero di essere in forma, ma penso che accadrà perché ho sempre detto che avevo bisogno di tempo per smaltire gli infortuni».

Durante l’intervista rilasciata all’emittente KweseESPN, Asamoah, ha spiegato quale è e sarà il suo ruolo in campo con la maglia dell’Inter «Ho dimostrato di potermi rendere utile in tanti ruoli, quindi spetterà al tecnico decidere dove schierarmi. Poi starà a me dare il massimo, come ho sempre fatto.L’Inter mi ha ingaggiato perché ha un piano in mente, ora sta al tecnico, Spalletti, implementarlo.»

Asamoah spiega poi la scelta di abbandonare la Juventus dopo tante competizioni vinte in sei stagioni di maglia bianconera e sul perché ha scelto proprio l’Inter come sua nuova squadra «Ho fatto questa scelta perché avevo bisogno di cambiare, ma non nel senso del Paese dove giocare. Ho scelto l’Inter perché sostanzialmente si sposa bene con le esigenze della mia famiglia e mi permette di continuare a competere a livelli molto alti».

Una nuova avventura per Kwadwo Asamoah con il primo pensiero per la Nazionale del Ghana.